На Донбассе боевики ранили четверых украинских военных

Боевики 7 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил (ООС) 15 июня, трое украинских военнослужащих ранены, 1 травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки вооруженные формирования российской федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Захватчики обстреляли наши позиции из минометов калибра 82-мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник ввел огонь неподалеку Новоселовки Второй, Павлополя, Авдеевки, Камянки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись около Новолуганского.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевое травмирования.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования стреляли вблизи.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июня за сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, один украинский воин погиб.

Также 11 июня боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, 2 военных были ранены и 1 травмирован.