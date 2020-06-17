Сепаратисти застосували міномети і протитанкові гранатомети: загинув воїн ЗСУ

Після того, як бойовики біля Кримського відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у вівторок, в середу, 17 червня, сеператисти тричі обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), один військовий загинув.

Про це сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції поблизу Оріхового, Луганського і Шумів.

В результаті ворожого обстрілу 1 український військовий загинув.

Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим тиші дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 15 червня 7 раз обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил (ООС).

Раніше бойовики обстріляли житлові квартали біля Авдіївки і поранили жінку, а 13 червня бойовики 15 раз обстріляли позиції - 1 український військовослужбовець загинув і двох поранено.