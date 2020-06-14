За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС. Один украинский воин погиб

После того, как в пятницу, 12 июня, боевики 12 раз открывали огонь, в субботу, 13 июня, группировки "ЛДНР" 15 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС). 1 украинский военнослужащий погиб и двое ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" опорные пункты украинских защитников неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки агрессор обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, возле Крымского - минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Аналогичные виды минометов и крупнокалиберных пулемета наемники задействовали на подступах к Попасной, также из минометов калибра 120 мм враг открывал огонь возле Троицкого и Новозвановки, по защитникам Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Екатериновки - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны боевиков 1 военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения.

По данным разведки, украинские защитники уничтожили троих российских оккупантов и ранили еще двух.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды обстреляли оборонительные укрепления около Луганского из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 1 военный получил ранение.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, 2 военных были ранены и 1 травмирован.

Также с 10 июня пункты пропуска в зоне ООС возобновили работу.