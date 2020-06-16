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16 июня 2020, вторник, 14:48 35
Силовые структуры 2020-06-16T14:51:07+03:00
Українські Новини
Обстрел жилых кварталов вблизи Авдеевки: гражданская женщина ранена

Обстрел жилых кварталов вблизи Авдеевки: гражданская женщина ранена

Елизавета Драбкина
Донбасс, Авдеевка, война на Донбассе, Гражданские
Обстрел жилых массивов около Авдеевки Фото: штаб ООС
Обстрел жилых массивов около Авдеевки Фото: штаб ООС

Боевики обстреляли жилые кварталы возле Авдеевки (Донецкая область), ранена женщина.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина", - сказано в нем.

Отмечается, что минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00.

Гражданка была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей была оказана медицинская помощь.

Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферного ограждения домохозяйства.

Фото: штаб ООСФото: штаб ООС

Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность боевиков к данному преступлению.

Отмечается, что захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование "минских договоренностей" и подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил (ООС) 15 июня, трое украинских военнослужащих ранены, 1 травмирован.

13 июня группировки "ЛДНР" 15 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС), 1 украинский военнослужащий погиб и двое ранены.

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