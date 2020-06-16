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16 июня 2020, вторник, 20:34 73
Силовые структуры 2020-06-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
Боевики возле Крымского открывали огонь из минометов калибра 120 мм во вторник

Боевики возле Крымского открывали огонь из минометов калибра 120 мм во вторник

Елена Новикова
Ситуация на Востоке, Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

После того, как боевики 15 июня 7 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил (ООС) и ранили четверых украинских военнослужащих, они 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 16 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в нем.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, агрессор задействовал около населенного пункта Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток потерь в рядах ООС нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли жилые кварталы возле Авдеевки и ранили женщину.

Также 13 июня боевики 15 раз обстреляли позиции. 1 украинский военнослужащий погиб и двое ранены.

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