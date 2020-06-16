Боевики возле Крымского открывали огонь из минометов калибра 120 мм во вторник

После того, как боевики 15 июня 7 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил (ООС) и ранили четверых украинских военнослужащих, они 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 16 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в нем.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, агрессор задействовал около населенного пункта Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток потерь в рядах ООС нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли жилые кварталы возле Авдеевки и ранили женщину.

Также 13 июня боевики 15 раз обстреляли позиции. 1 украинский военнослужащий погиб и двое ранены.