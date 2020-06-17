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17 июня 2020, среда, 17:57 20
Экономика 2020-06-17T18:30:01+03:00
Українські Новини
После однодневного роста гривна на межбанке снова просела

После однодневного роста гривна на межбанке снова просела

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс доллара, курс на межбанке
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 1 коп. до 26,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,80 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,79-26,81 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,80 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,84% с 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

Ранее эксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

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