После однодневного роста гривна на межбанке снова просела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 1 коп. до 26,79 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,80 UAH\/USD, затем котировки сузились до 26,79-26,81 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,80 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,84% с 23,74 UAH\/USD до 26,79 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH\/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю. Ранее эксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH\/USD.