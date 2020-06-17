После однодневного роста гривна на межбанке снова просела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 1 коп. до 26,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,80 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,79-26,81 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,80 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,84% с 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

Ранее эксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.