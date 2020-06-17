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17 июня 2020, среда, 05:00 141
Финансы 2020-06-17T05:00:01+03:00
Українські Новини
После падения гривна выросла. Курс валют на среду

После падения гривна выросла. Курс валют на среду

Елена Новикова
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Официальный курс на 16 июня
Официальный курс на 16 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD, в то время, как в период с 9 по 14 июня НБУ устанавливал гривну по 26,6.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8425
1 доллар США 26,7424
1 швейцарский франк 28,2212
10 иен 2,4918
10 российских рублей 3,8561
1 евро 30,2390

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 16 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с предыдущим днем на 6,29 копеек до 26,8972 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что во вторник курс гривны на межбанке после снижения в понедельник на 6 копеек укрепился на 1 копейку до 26,78 UAH/USD.

Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне.

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