Після одноденного зростання гривня на міжбанку знову просіла

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу знизився на 1 коп. до 26,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,80 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,79-26,81 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,80 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,84% з 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти спрогнозували, як зміниться курс гривні до 2023 року, а також розповіли з якими ризиками може зіткнутися українська економіка.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.