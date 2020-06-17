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17 червня 2020, середа, 17:57 5
Економіка 2020-06-17T18:26:08+03:00
Українські Новини
Після одноденного зростання гривня на міжбанку знову просіла

Після одноденного зростання гривня на міжбанку знову просіла

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу знизився на 1 коп. до 26,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,80 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,79-26,81 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,80 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,84% з 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти спрогнозували, як зміниться курс гривні до 2023 року, а також розповіли з якими ризиками може зіткнутися українська економіка.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

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