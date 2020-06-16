Гривна немного укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке перешел к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,78 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,82 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,72-26,75 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,79 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,80% с 23,74 UAH\/USD до 26,78 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 5,45 коп. до 26,6325 UAH\/USD. Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH\/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю. Ранее ксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика.