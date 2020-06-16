Гривна немного укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке перешел к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,78 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,82 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,72-26,75 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,79 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,80% с 23,74 UAH/USD до 26,78 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

Ранее ксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика.