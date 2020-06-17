Коронавирус у подозреваемого в даче $5 млн взятки Сытнику и Холодницкому не подтвердился

У одного из подозреваемых в даче 5 млн долларов взятки директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, который сдал тест на коронавирус, болезни не выявили.

Об этом Українським Новинам сообщили источник в правоохранительных органах.

"Было подозрение, но тест показал, что он здоров", - сказал собеседник.

При этом, он не уточнил, сдавал ли подозреваемый тест на коронавирус повторно.

В Высшем антикоррупционном суде Українським Новинам также сообщили, что предварительно у фигуранта не нашли коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее фигурант сдал тест на коронавирус. Во время рассмотрения меры пресечения в суде подозревамый жаловался на плохое самочувствие, в частности на жар, однако термометрия показала, что температура тела находится в пределах нормы. Также он просил дать ему возможность принять лекарство.

НАБУ И САП задержали первого заместителя начальника Управления Государственной налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Николая Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко. Адвокаты Ильяшенко заявили, что один из фигурантов заражен коронавирусом, поэтому всех нужно отправить под домашний арест.