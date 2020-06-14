Фигурант дела о $6 млн взятки болен коронавирусом. Адвокаты просят домашний арест

Адвокаты замначальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, которого отстранили от обязанностей за взятку в $6 миллионов, заявили, что один из фигурантов заражен коронавирусом, поэтому всех нужно отправить под домашний арест.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".



Высший антикоррупционный суд в воскресенье избирает меру пресечения фигурантам о взятке в $6 миллионов руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Тема коронавируса всплыла в связи с третьим фигурантом дела Еленой Мазуровой. Она болеет Covid-19, а Ильяшенко с ней контактировал.

Как сообщает "Политика Страны", исходя из этого защита настаивает, чтобы фигурантов посадили под домашний арест - иначе есть риск новых заражений.



Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали трех человек по подозрению в предложении Сытнику и Холодницкому 6 млн долларов взятки.



12 июня Сытнику и Холодницкому предлагали 6 млн долл взятки за закрытие дела Злочевского.



Сначала подозреваемые предложили 1 млн долларов, но позже, после отказа, было предложено 5 млн долларов за закрытие дела до 14 июня.