Фигурант дела о $5 млн взятки Сытнику и Холодницкому сдал тест на коронавирус

Один из подозреваемых в даче 5 млн долларов взятки директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому сдал тест на коронавирус.

Об этом Українським Новинам сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам одного из собеседников, тест не выявил у него Covid-19, хотя было подозрение на заболевание.

Другой источник сообщил, что у подозреваемого все-таки выявлен коронавирус.

На данный момент фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Собеседник отметил, что очевидно в суде будет оглашен уточненный диагноз.

Спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила Українським Новинам, что фигурант в суде жаловался на плохое самочувствие, в частности на жар, однако термометрия показала, что температура тела находится в пределах нормы.

Также подозреваемый просил дать ему возможность принять лекарство.

Чемерис не уточнила фамилию фигуранта.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ И САП задержали первого заместителя начальника Управления Государственной налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Николая Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.



Ранее адвокаты Ильяшенко заявили, что один из фигурантов заражен коронавирусом, поэтому всех нужно отправить под домашний арест.