Нарушала даже беременная. Полиция поймала 37 нарушителей карантина в метро

Пока в Киеве увеличивается число заболевших коронавирусом, а Кабмин продляет адаптивный карантин, полиция составила 37 административных протоколов за нарушение "масочного режима" в метро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, передают Українськi Новини.

"Совместно с представителями полиции работники столичной подземки провели инспекцию соблюдения "масочного режима" в вагонах поездов. В наличии маску имели все пассажиры, однако, пройдя вестибюль, некоторые опускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина. По информации правоохранителей, в целом с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении "масочного режима", - говорится в нем.

Указано, что по одному из нарушителей уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Пока в Киеве увеличивается число заболевших коронавирусом, а Кабмин продляет адаптивный карантин, полиция составила 37 административных протоколов за нарушение "масочного режима" в метро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, передают Українськi Новини.

"Совместно с представителями полиции работники столичной подземки провели инспекцию соблюдения "масочного режима" в вагонах поездов. В наличии маску имели все пассажиры, однако, пройдя вестибюль, некоторые опускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина. По информации правоохранителей, в целом с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении "масочного режима", - говорится в нем.

Указано, что по одному из нарушителей уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 17 июня Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений; по сравнению с 16 июня список не соответствующих критериям областей не изменился.

Заболевших коронавирусом в Киевской области 16 июня стало больше на 29 человек. Теперь всего заболевших до 2 078.