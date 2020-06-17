подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 12:50 558
Общество 2020-06-17T12:50:48+03:00
Українські Новини
Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — Минздрав

Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — Минздрав

Кира Молчанова
Киев, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay

По состоянию на утро 17 июня Киев, где за сутки подтвердили 41 случай коронавируса, и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений; по сравнению с 16 июня список не соответствующих критериям областей не изменился.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,03 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (19,95), Волынская (32,97), Житомирская (14,41), Закарпатская (28,82), Ивано-Франковская (16,60), Львовская (37,36), Ривненская (32,71), Тернопольская (17,98), Черновицкая (36,06) и Черниговская (12,12) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой области (49,76%), Закарпатской (45,48%) и Волынской (39,07%) областях.

В Киеве заполненность составляет 38,38%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 100,62.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Больше новостей о: Киев коронавирус в Украине карантин в Украине Адаптивный карантин

В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших
Аэропорт "Борисполь" отправит 11 международных рейсов 17 июня
Новости
Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — Минздрав 12:50
Люди Кудрявцева помогут Парцхаладзе побороться с ликвидацией ГАСИ, — РБК 12:48
Полиция задержала нескольких противников Шария на акции под Офисом Президента 12:42
Кулеба объяснил, что дает Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12:42
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов ко Дню Конституции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok