Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — Минздрав

По состоянию на утро 17 июня Киев, где за сутки подтвердили 41 случай коронавируса, и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений; по сравнению с 16 июня список не соответствующих критериям областей не изменился.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,03 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (19,95), Волынская (32,97), Житомирская (14,41), Закарпатская (28,82), Ивано-Франковская (16,60), Львовская (37,36), Ривненская (32,71), Тернопольская (17,98), Черновицкая (36,06) и Черниговская (12,12) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой области (49,76%), Закарпатской (45,48%) и Волынской (39,07%) областях.

В Киеве заполненность составляет 38,38%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 100,62.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.