В Киевской области уже больше 2 тыс. заболевших COVID-19. Где болеют больше всего

Пока Украина бьет печальные антирекорды по количеству заболеваемости и смертности от COVID-19, заболевших коронавирусом в Киевской области 16 июня стало больше на 29 человек. Теперь всего заболевших до 2 078.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 16 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек до 2 078.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 17 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 078 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 168 детей и 404 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 29... За время пандемии умерли - 39 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 487 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 189, в Софиевской Борщаговке - 59 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 256 случаев (наибольшее количество в Обухове - 127 и Украинке - 40).

Также 90 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 85 - в Броварском районе, 55 - в Васильковском, 54 - в Барышевском, 40 - в Вышгородском, 38 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 27 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 110 случаев подтверждены в Ирпене, 93 - в Белой Церкви, 70 - в Броварах, 70 - в Борисполе, 53 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 38 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 32 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 250 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 828 человек.

За время эпидемии выздоровели 868 человек (в том числе 69 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 404 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 35 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июня количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 25 человек до 2 049.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 16 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 41 человека до 4 026, умерших - на 2 человека до 94.