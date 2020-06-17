Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина

В то время, как зарубежные поездки остаются осложненными, а в связи с началом летнего сезона украинцы стали больше путешествовать, "Укрзализныця" постепенно начала восстанавливать железнодорожное сообщение по стране. Українські Новини сделали подборку поездов, которые сейчас курсируют и на которые можно приобрести билеты. Сейчас приобрести билеты можно на такие направления №1\/2 Ивано-Франковск – Костянтиновка №7\/8 Киев – Ивано-Франковск №749\/750 Киев – Ивано-Франковск №29\/30 Киев – Ужгород №98\/97 Ковель – Киев №772\/771 Хмельницкий – Киев Скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express – международный аэропорт "Борисполь" №6202\/6008 Козятин – Фастов – Киев №7032 Фастов – Киев №6070 Тарасовка – Киев №6014 Фастов – Киев №6029 Киев – Фастов №6027\/6213 Киев – Фастов – Козятин №6035 Киев – Фастов №6023\/6211 Киев – Фастов – Козятин №6902 Киев – Нежин №6915 Нежин – Киев №6930 Киев – Нежин №6929 Нежин – Киев №6880 Киев – Яготин №6809 Яготин – Дарница №106\/105 Одесса – Киев на станции Винница №772\/771 Хмельницкий – Киев на станции Гнивань № 779\/780 Суммы – Винница № 774\/773 Киев – Шостка №20\/19 Киев – Лисичанск №53\/54 Днипро – Одеса №116\/115 Киев – Бердянск №136\/135 Киев – Покровск №1\/2 Ивано-Франковск – Костянтиновка №712\/711 Киев – Костянтинивка №126\/125 Киев – Костянтиновка №6018 Фенольная – Лиман №6225 Святогорск – Краматорск №6002 Словянск – Святогорск № 6208Словянск – Курдюмовка №6231 Святогорск – Фенольная №6244 Фенольная – Близнюки №6251 Близнюки – Фенольная №6072 Фенольная – Словянск №6004 Костянтиновка – Лиман №6249 Лиман – Фенольная №6219 Лиман – Близнюки Ранее Українські Новини сообщали, с 19 июня начнут курсировать поезда по маршрутам, на которые уже можно приобрести билеты с сочетанием: Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород, Киев - Херсон. В Винницкой области "Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования.