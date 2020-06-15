В аэропортах восстановлена работа всех 15 пунктов пропуска, — Госпогранслужба

Работа всех 15 пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения восстановлена с 15 июня, в то время, как Украина сегодня открыла международные перелеты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственно пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Согласно требованиям постановления Кабинета Министров Украины №477 от 12 июня 2020 года возобновлена работа 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения", - сказано в нем.

Смены пограничных нарядов заступили на службу в достаточном количестве для обеспечения пропуска лиц как на вылет, так и на прилет в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров решил открыть контрольные пункты въезда-выезда на границе с аннексированным Россией Крымом с 15 июня.

Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.



Кроме того, международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня. А Киевский аэропорт им. Сикорского намерен обслужить 3 рейса 15 июня.