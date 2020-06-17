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17 июня 2020, среда, 10:52 78
Финансы 2020-06-17T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль резко обвалился после подорожания. Курс российской валюты на 17 июня

Рубль резко обвалился после подорожания. Курс российской валюты на 17 июня

Ирина Николенко
Курс валют, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, Киевские обменники, курс валют сегодня
Курс рубля 17 июня. Фото: pixabay
Курс рубля 17 июня. Фото: pixabay

В среду, 17 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 16 июня, упал на 3 копейки и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 3 копейки по сравнению с 16 июня и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 17 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,94
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,30 3,76

Ранее Українські Новини сообщали, в среду, 17 июня, курс покупки наличного доллара в обменных пунктах киевских банков продолжает расти второй день подряд и повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Экономисты рассказали о главных рисках для украинской экономики, а также сделали прогноз национальной валюты до 2023 года.

С 9 по 14 июня Национальный банк Украины устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

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