Рубль резко обвалился после подорожания. Курс российской валюты на 17 июня

В среду, 17 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 16 июня, упал на 3 копейки и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 3 копейки по сравнению с 16 июня и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 17 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,33 3,94 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,76

Ранее Українські Новини сообщали, в среду, 17 июня, курс покупки наличного доллара в обменных пунктах киевских банков продолжает расти второй день подряд и повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Экономисты рассказали о главных рисках для украинской экономики, а также сделали прогноз национальной валюты до 2023 года.

С 9 по 14 июня Национальный банк Украины устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.