подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 07:19 1309 Инфографика
Общество 2020-06-16T08:15:02+03:00
Українські Новини
Автомобили из Одессы можно будет перевезти на поезде

Автомобили из Одессы можно будет перевезти на поезде

Елизавета Кесельман
Укрзализныця, Публичное акционерное общество
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укразилизныця" анонсировало о запуске продажи билетов еще на четыре поезда дальнего следования "Запорожье - Ужгород", "Харьков - Ивано-Франковск", "Харьков - Ужгород" и "Киев - Херсон". Кроме того, в ведомстве также заявили о том, что прикрепят специальный вагон-автомобилевоз в состав поезда №106/105 "Одесса-Киев". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Telegram-канале. 

"Для пассажиров, которые хотят перевезти автомобиль в или из Одессы, будет предоставлен вагон-автомобилевоз. Такая возможность появится с 18 июня, когда в состав поезда №106 / 105 Одесса - Киев будет включен специальный вагон", – говорится в сообщении. 

Как будут ходить поезда. Инфографика Как будут ходить поезда. Инфографика "Укрзализниця"

В пресс-службе ведомства также напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

Как сообщали Українські Новини, с 13 июня "Укрзализныця" возобновила работу поездов в Винницкую область. 

Больше новостей о: Укрзализныця Публичное акционерное общество "Укрзализныця" Возобновление работы поездов Вагон-автомобилевоз

Суд отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток
Программа Кабмина предусматривает введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021
Новости
Толпа у дома Венедиктовой. Фото:
Стерненко и его сторонники после решения суда отправились под дом Венедиктовой и Зеленского 08:31
Из 28 запланированных на ремонт дорог в Киевской области ремонтные работы начались на 6 08:28
Компания McDonald’s принимает заказы только на украинском и английском. Фото: facebook/ Михаил Павлив
Бойкот для McDonald’s: соцсети продолжают бунтовать за отказ обслуживать клиентов на русском языке 07:55
Казацкий отдых на острове Хортица. Фото: ukrtour.pro
Летний отдых-2020: где отдохнуть и какие туристические объекты посетить в Запорожской области 07:45
В МИД дали рекомендации украинцам, пребывающим за границей во время пандемии коронавируса 07:30
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Программа Кабмина предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok