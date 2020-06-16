Автомобили из Одессы можно будет перевезти на поезде

Акционерное общество "Укразилизныця" анонсировало о запуске продажи билетов еще на четыре поезда дальнего следования "Запорожье - Ужгород", "Харьков - Ивано-Франковск", "Харьков - Ужгород" и "Киев - Херсон". Кроме того, в ведомстве также заявили о том, что прикрепят специальный вагон-автомобилевоз в состав поезда №106/105 "Одесса-Киев". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Telegram-канале.

"Для пассажиров, которые хотят перевезти автомобиль в или из Одессы, будет предоставлен вагон-автомобилевоз. Такая возможность появится с 18 июня, когда в состав поезда №106 / 105 Одесса - Киев будет включен специальный вагон", – говорится в сообщении.

Как будут ходить поезда. Инфографика "Укрзализниця"

В пресс-службе ведомства также напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

Как сообщали Українські Новини, с 13 июня "Укрзализныця" возобновила работу поездов в Винницкую область.