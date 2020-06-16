Доллар после падения резко подскочил. Курс валют на 16 июня

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро во вторник повысился на 4,93 коп. до 29,7484 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,90 коп. до 30,3181 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6325 26,8972 29,7484 30,3181 3,32 3,94 Максимальный 26,7500 27,1000 30,1200 30,7000 3,75 5,00 Минимальный 26,4500 26,8200 29,3000 29,9800 2,30 3,76

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.