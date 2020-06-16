На станции метро "Берестейская" пассажир залез в тоннель метро

В метро Киева временно приостанавливалось движение "красной ветке" – Святошинско-Броварской линии в направлении станции Лесная. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Facebook во вторник, 16 июня.

Движение поездов в подземке приостанавливалось в связи с тем, что на станции Берестейская было зафиксировано "проникновение пассажира в тоннель".

Этого мужчину удалось задержать. Сейчас с ним работают правоохранители.

Пассажиры киевского метро стали свидетелями нескольких опасных для здоровья и жизни инцидентов.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро на Академгородке проезд оплачивали, бросая деньги в банку.

Ранее Українські Новини писали, как платить за проезд после запуска метро.

Также сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" будет ограничивать вход на некоторые станции для предупреждения скопления людей, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом.

Также сообщили о том, что пассажирам придется носить маску и соблюдать дистанцию – соответствующую разметку уже нанесли на станциях и перронах киевского метрополитена.