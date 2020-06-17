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17 червня 2020, середа, 06:00 6
Життя 2020-06-17T07:30:02+03:00
Українські Новини
Аномальна спека і сильні зливи з градом: синоптик розповіла, коли повернеться прохолода

Аномальна спека і сильні зливи з градом: синоптик розповіла, коли повернеться прохолода

Надежда Комендантова
Гроза, Прогноз погоди, дощ, Аномальна спека, Злива, спека
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Тоді як синоптики попередили про аномалії до кінця тижня, незважаючи на дощі, температура повітря в Україні буде досить високою, а також продовжить вирувати негода, місцями очікуються сильні дощі і можливий град.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

З її слів, дощі з грозами 17 червня накриють захід країни, а також ймовірні в північних і локально — в центральних областях. При цьому у всіх областях буде досить спекотно — близько +30.

"На півдні і сході – без опадів, лише на Харківщині вдень є шанс для періодичного дощу з грозою. Вітер повіватиме з південно-сходу, помірний, часом поривчастий. Між іншим, невеликий або помірний дощ при нинішній синоптичнійситуації може миттєво переходити в сильну злива зі шквалом і навіть градом. Температура повітря особливо не зміниться: завтра вдень в Україні 25-30 градусів, на сході до +32, на заході 22-27 градусів", – написала Діденко.

Карта сайту meteopost.comКарта сайту meteopost.com

У Києві в середу буде дощ і гроза, температура повітря — 26-28 градусів.

Синоптик додала, що в другій половині тижня повітря прогріється до +30 і вище, проте вже в понеділок, 22 червня, стане значно прохолодніше.

"Якщо у когось торговельні справи зав'язані на парасолях, дощовиках і гумових чоботях, надувних човнах та інших засобах захисту від надмірних дощів, тому треба швидко переїхати на Захід України", — написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини,народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, згідно з прогнозом Гідрометцентру, вночі в Карпатах похолодає до +8.

 

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