Зной усилится, грозы не отступят: синоптики предупредили об аномалиях до конца недели

В то время, как Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание во вторник до +10, дожди с грозами и шквалы, Украину продолжат заливать дожди, но при этом будет жарко – в среднем около 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко. По словам синоптика, 16 июня периодические грозы будут греметь почти по всей территории страны, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей. "То есть грозовые дожди охватят большую часть нашей территории. Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – вероятность локальных шквалов и града. Температура воздуха пока укрощена: завтра днем в Украине ожидается 25-30 градусов, в восточных областях 28-33 градуса", – написала Диденко. Погода в Украине 16 июня. Карта: Наталка Диденко В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой. Ночью 18-20 градусов, а днем 26-28. Синоптик отметила, что во второй половине текущей недели снова усилится жара – температура воздуха повысится на 2-4 градуса. "Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим", – добавила она. В то же время, по прогнозу синоптика Виталия Пострыганя, в Украине будет летняя "классическая" погода: теплые ночи, "грозовые дни", проливные ливни, локальные шквалы и град. "Все это связано с бурной конвекцией, то есть активным перемещением нагретого от земной поверхности воздуха вверх и образованием прочных кучево дождевых облаков. Во вторник этот процесс усилится, так как с Карпат будет проникать более прохладный воздух", - предупредил синоптик. Погода в Украине 16 июня. Карта: Виталий Пострыгань По его словам, во вторник-среду ожидаются грозовые дожди, а местами грозы град и шквалы 15-20 м \/ с. Дожди несколько снизят температурный фон, но он останется выше нормы на 2-4º. Температура ночью 14-16º, днем 22-27º. Во второй половине недели северный антициклон стабилизирует обстановку, подсушит атмосферную влагу и усилит жару до 30-32º. Погода в Украине 16 июня. Карта: Виталий Пострыгань "Небезопасная, хотя и теплая погода, с грозовыми дождями, шквалами, местами градом потребует повышенного внимания", - предупредил синоптик. Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог. Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. В течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.