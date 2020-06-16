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16 июня 2020, вторник, 06:00 200 Инфографика
Жизнь 2020-06-16T07:00:03+03:00
Українські Новини
Зной усилится, грозы не отступят: синоптики предупредили об аномалиях до конца недели

Зной усилится, грозы не отступят: синоптики предупредили об аномалиях до конца недели

Надежда Комендантова
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Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

В то время, как Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание во вторник до +10, дожди с грозами и шквалы, Украину продолжат заливать дожди, но при этом будет жарко – в среднем около 30 градусов. 

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, 16 июня периодические грозы будут греметь почти по всей территории страны, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей.

"То есть грозовые дожди охватят большую часть нашей территории. Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – вероятность локальных шквалов и града. Температура воздуха пока укрощена: завтра днем ​​в Украине ожидается 25-30 градусов, в восточных областях 28-33 градуса", – написала Диденко.

Погода в Украине 16 июня. Карта: Наталка ДиденкоПогода в Украине 16 июня. Карта: Наталка Диденко

В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой. Ночью 18-20 градусов, а днем ​​26-28.

Синоптик отметила, что во второй половине текущей недели снова усилится жара – температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

"Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим", – добавила она.

В то же время, по прогнозу синоптика Виталия Пострыганя, в Украине будет летняя "классическая" погода: теплые ночи, "грозовые дни", проливные ливни, локальные шквалы и град. "Все это связано с бурной конвекцией, то есть активным перемещением нагретого от земной поверхности воздуха вверх и образованием прочных кучево дождевых облаков. Во вторник этот процесс усилится, так как с Карпат будет проникать более прохладный воздух", - предупредил синоптик.

Погода в Украине 16 июня. Карта: Виталий ПострыганьПогода в Украине 16 июня. Карта: Виталий Пострыгань

По его словам,  во вторник-среду ожидаются грозовые дожди, а местами грозы град и шквалы 15-20 м / с. Дожди несколько снизят температурный фон, но он останется выше нормы на 2-4º. Температура ночью 14-16º, днем ​​22-27º.

Во второй половине недели северный антициклон стабилизирует обстановку, подсушит атмосферную влагу и усилит жару до 30-32º.

Погода в Украине 16 июня. Карта: Виталий ПострыганьПогода в Украине 16 июня. Карта: Виталий Пострыгань

"Небезопасная, хотя и теплая погода, с грозовыми дождями, шквалами, местами градом потребует повышенного внимания", - предупредил синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.  В течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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