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16 июня 2020, вторник, 21:00 70
Общество 2020-06-16T21:00:02+03:00
Українські Новини
Похолодание до +8 и дожди с грозами по всей стране. Прогноз погоды на 17 июня

Похолодание до +8 и дожди с грозами по всей стране. Прогноз погоды на 17 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

17 июня в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской и Донецкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь (днем местами), гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+31 градус, в Одесской области +22…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

16 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини,народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.  

Также в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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