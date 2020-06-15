Доллар на межбанке продолжил расти после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 6 коп. в понедельник также снизился на 6 коп. до 26,79 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,81 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,84-26,86 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,77-26,81 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,85% с 23,74 UAH\/USD до 26,79 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023. Также В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.