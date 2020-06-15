Доллар на межбанке продолжил расти после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 6 коп. в понедельник также снизился на 6 коп. до 26,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,81 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,84-26,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,77-26,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,85% с 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.