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15 июня 2020, понедельник, 17:28 9
Экономика 2020-06-15T17:30:01+03:00
Українські Новини
Доллар на межбанке продолжил расти после выходных

Доллар на межбанке продолжил расти после выходных

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, Гривна на межбанке
Курс доллара.
Курс доллара.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 6 коп. в понедельник также снизился на 6 коп. до 26,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,78-26,81 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,84-26,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,77-26,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,85% с 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Также В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.

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