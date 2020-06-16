Стерненко будет находится под домашним арестом не в Одессе, а в Киеве

Шевченковский районный суд Киева сменил место круглосуточного домашнего ареста для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве, с Одессы на Киев.

Такое решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Ранее суд определил подозреваемому домарест по месту прописки, а именно воинскую часть в Одессе, хоть сам Стерненко проживает в Киеве.

Прокуратура ходатайствовала об изменении адреса домашнего ареста на Киев, суд удовлетворил данное ходатайство.

Также защита Стерненко заявила отвод судье Елене Мелешак.

Стерненко объяснил отвод тем, что, по его мнению, Мелешак предвзято к нему относится.

Так, Стерненко заявил, что судья ранее отказала ему в доступе к правосудию, не разрешив ему отстаивать свою позицию в суде по своему ходатайству самостоятельно; неправомерно выносила решение против участников Евромайдана.

Но судья Евгений Сидоров отказал в отводе.

Прокуроры подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, чтобы, в частности, не разглашать данные о месте проживания Стерненко.

Суд отклонил данное ходатайство, решив просто не разглашать данные сведения вслух.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Во время рассмотрения меры пресечения Стерненко, под стенами суда прошли митинги в поддержку националиста. Полиция задержала 5 активистов.

После суда Стерненко и его сторонники отправились протестовать к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Затем они пошли к Офису президента.