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16 июня 2020, вторник, 09:57 1315 Дополнено
Судебная власть 2020-06-16T11:30:03+03:00
Українські Новини
Суд пересмотрит меру пресечению Стерненко в части указания места домашнего ареста

Суд пересмотрит меру пресечению Стерненко в части указания места домашнего ареста

Елизавета Драбкина
Домашний арест, мера пресечения, Сергей Стерненко, круглосуточный домашний арест
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд Киева пересмотрит меру пресечению для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко в части указания места домашнего ареста.

Об этом активист написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Ранее суд определил подозреваемому круглосуточный домашний арест по месту прописки, а именно воинскую часть в Одессе, хоть сам Стерненко проживает в Киеве.

"Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки в адрес проживания. Что мешало это сделать сразу - неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав что он удовлетворен", - написал он.

Активист объяснил, что это не означает, что мера пресечения изменится сейчас, просто исправят адрес домашнего ареста.

В 9:20 Стерненко написал, что заседание назначено на 10:00.

"Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны", - написал он.

При этом он отметил, что возле суда дежурят его адвокаты.

Позже он написал, что заседание отложили на 12:30, и он должен успеть прийти в суд.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Во время рассмотрения меры пресечения Стерненко, под стенами суда прошли митинги в поддержку националиста. Полиция задержала 5 активистов.

После суда Стерненко и его сторонники отправились протестовать к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Затем они пошли к Офису президента.

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