Суд пересмотрит меру пресечению Стерненко в части указания места домашнего ареста

Шевченковский районный суд Киева пересмотрит меру пресечению для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко в части указания места домашнего ареста.

Об этом активист написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Ранее суд определил подозреваемому круглосуточный домашний арест по месту прописки, а именно воинскую часть в Одессе, хоть сам Стерненко проживает в Киеве.

"Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки в адрес проживания. Что мешало это сделать сразу - неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав что он удовлетворен", - написал он.

Активист объяснил, что это не означает, что мера пресечения изменится сейчас, просто исправят адрес домашнего ареста.

В 9:20 Стерненко написал, что заседание назначено на 10:00.

"Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны", - написал он.

При этом он отметил, что возле суда дежурят его адвокаты.

Позже он написал, что заседание отложили на 12:30, и он должен успеть прийти в суд.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Во время рассмотрения меры пресечения Стерненко, под стенами суда прошли митинги в поддержку националиста. Полиция задержала 5 активистов.

После суда Стерненко и его сторонники отправились протестовать к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Затем они пошли к Офису президента.