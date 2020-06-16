Стерненко и его сторонники после решения суда отправились под дом Венедиктовой и Зеленского

Посаженный под домашний арест радикал Сергей Стерненко и его сторонники отправились протестовать к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Затем они пошли к Офису президента.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Всего у дома генпрокурора собрались примерно 100-150 человек. Они скандировали: "Киев, вставай", "Аваков черт", "Венедиктова курва".

Охрану общественного порядка на месте стихийного протеста обеспечивали сотрудники полиции и Нацгвардии.

Ничего не добившись, толпа отправилась к дому Владимира Зеленского мимо Офиса президента.



Проходя мимо Офиса, массовка Стерненко скандировала: "Зелю геть!".

Затем Стерненко с колонной дошел до дома президента Владимира Зеленского возле Мариинского парка. Там одесский националист решил позвонить главе государства, но тот не ответил.

"Ну да, я не Путин, мне можно не отвечать", - обиженно сказал Стерненко, выслушав длинные гудки.



Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.