подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 16:50 152
Финансы 2020-06-16T23:30:05+03:00
Українські Новини
Гривна выросла в цене. Курс НБУ на 17 июня

Гривна выросла в цене. Курс НБУ на 17 июня

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс гривны на 17 июня
Курс гривны на 17 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков после падения доллар подскочил.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8425
1 доллар США 26,7424
1 швейцарский франк 28,2212
10 иен 2,4918
10 российских рублей 3,8561
1 евро 30,2390

Как сообщали Українські Новини, эксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика.

Ранее сообщалось о том, что в период с 9 по 14 июня Национальный банк Украины устанавливал курс по 26,6 гривен за доллар.

Кроме того, в Национальном банке прогнозируют, что в апреле-июне 2020 года экономика сократится на 11% в годовом исчислении. А потребительская инфляция в мае ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Официальный курс Курс НБУ курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне курс гривны к доллару

Гривна немного укрепилась. Курс нацвалюты на межба...
Доллар после падения резко подскочил. Курс валют н...
После выходных гривна упала на 13 копеек, — курс Н...
Гривна продолжила падение. НБУ понизил официальный...
Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен
У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус, — СМИ
Новости
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
Дексаметазон снижает смертность от коронавируса, – ученые 21:58
В Запорожской области в речку сбросили химикаты, погибла рыба 21:52
У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус, — СМИ 21:51
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
больше новостей
В Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok