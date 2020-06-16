Гривна выросла в цене. Курс НБУ на 17 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков после падения доллар подскочил.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,8425 1 доллар США 26,7424 1 швейцарский франк 28,2212 10 иен 2,4918 10 российских рублей 3,8561 1 евро 30,2390

Как сообщали Українські Новини, эксперты спрогнозировали, как изменится курс гривны до 2023 года, а также рассказали с какими рисками может столкнуться украинская экономика.

Ранее сообщалось о том, что в период с 9 по 14 июня Национальный банк Украины устанавливал курс по 26,6 гривен за доллар.

Кроме того, в Национальном банке прогнозируют, что в апреле-июне 2020 года экономика сократится на 11% в годовом исчислении. А потребительская инфляция в мае ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.