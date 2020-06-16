КНДР пригрозила Южной Корее ввести войска и взорвала межкорейский офис связи

После того, как КНДР заявила о полном окончании взаимоотношений с Южной Кореей, между двумя странами назревает крупнейший конфликт, который может перерости в военный и привести к радикальням действиям. Так, Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон. Обе страны привели свои войска в повышенную боеготовность. Об этом сообщает Yonhap.

Как передает ведомство, взрыв произошел через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон, заявила о "трагическом полном разрушении бесполезного совместного офиса связи Север-Юг".

После взрыва здания южнокорейские военные ужесточили наблюдение и готовность к возможным столкновениям вблизи напряженных пограничных районов. До этого повышенную боевую готовность зафиксировали в войсках Северной Кореи.

"На данный момент никаких необычных, конкретных военных действий со стороны северокорейских военных обнаружено не было. Мы внимательно следим за ними", – сказал сотрудник Объединенного комитета начальников штабов.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля появились новости, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора.