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16 июня 2020, вторник, 16:44 15
Политика мира 2020-06-16T16:44:35+03:00
Українські Новини
КНДР пригрозила Южной Корее ввести войска и взорвала межкорейский офис связи

КНДР пригрозила Южной Корее ввести войска и взорвала межкорейский офис связи

Елизавета Кесельман
КНДР, Северная Корея, Южная Корея, Разрыв дипломатических отношений, взрыв офиса связи
КНДР. Фото: zn.ua
КНДР. Фото: zn.ua

После того, как КНДР заявила о полном окончании взаимоотношений с Южной Кореей, между двумя странами назревает крупнейший конфликт, который может перерости в военный и привести к радикальням действиям. Так, Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон. Обе страны привели свои войска в повышенную боеготовность. Об этом сообщает Yonhap.

Как передает ведомство, взрыв произошел через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон, заявила о "трагическом полном разрушении бесполезного совместного офиса связи Север-Юг".

После взрыва здания южнокорейские военные ужесточили наблюдение и готовность к возможным столкновениям вблизи напряженных пограничных районов. До этого повышенную боевую готовность зафиксировали в войсках Северной Кореи.

"На данный момент никаких необычных, конкретных военных действий со стороны северокорейских военных обнаружено не было. Мы внимательно следим за ними",  сказал сотрудник Объединенного комитета начальников штабов.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля появились новости, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора. 

 

 

 

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