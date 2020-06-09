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  • В КНДР объявили о полном окончании взаимоотношений с Южной Кореей
09 июня 2020, вторник, 09:37 85
Азия 2020-06-09T10:00:01+03:00
Українські Новини
В КНДР объявили о полном окончании взаимоотношений с Южной Кореей

В КНДР объявили о полном окончании взаимоотношений с Южной Кореей

Ольга Фандорина
КНДР, Южная Корея, дипломатические отношения, Разрыв контактов
Ракеты КНДР. Фото: Todaysmilitary.ru
Ракеты КНДР. Фото: Todaysmilitary.ru

Власти Северной Кореи во вторник, 9 июня, собираются заблокировать все линии телефонной связи между КНДР и Южной Кореей. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), назвавшего блокировку линий "первым шагом в списке решений о полном уничтожении всех способов связи с Южной Кореей" и прекращении "других ненужных действий", передает DW.

В КНДР считают, что власти Южной Кореи привели отношения между Севером и Югом к "конечной точке", а переговоры между странами вызывают "только разочарование".

Отключение линий коснется как правительственной связи, так и связи между военными двух стран. Связь между странами осуществляется через постоянный межкорейский офис связи. Поводом для этого шага стала отправка южнокорейскими активистами агитационных листовок в КНДР.

"КНДР пришла к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше разочарование", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, ранее в конце апреля появились новости, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора. 

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