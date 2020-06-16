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16 червня 2020, вівторок, 16:44 7
Політика світу 2020-06-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
КНДР пригрозила Південній Кореї ввести війська і підірвала міжкорейський офіс зв'язку

КНДР пригрозила Південній Кореї ввести війська і підірвала міжкорейський офіс зв'язку

Елизавета Кесельман
КНДР, Північна Корея, Південна Корея
КНДР. Фото: zn.ua
КНДР. Фото: zn.ua

Після того, як КНДР заявила про повне закінчення відносин з Південною Кореєю, між двома країнами назріває найбільший конфлікт, який може перерости у військовий і призвести до радикальних дій. Так, Північна Корея підірвала міжкорейське відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон. Обидві країни привели свої війська в підвищену боєготовність. Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляє відомство, вибух стався через кілька днів після того, як сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон, заявила про "трагічне повне руйнування спільного офісу зв'язку Північ-Південь".

Після вибуху будівлі південнокорейські військові посилили спостереження і готовність до можливих зіткнень поблизу напружених прикордонних районів. До цього підвищену бойову готовність зафіксували у військах Північної Кореї.

"Наразі жодних незвичайних, конкретних військових дій з боку північнокорейських військових виявлено не було. Ми уважно стежимо за ними", сказав співробітник Об'єднаного комітету начальників штабів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що через погане самопочуття Кім Чен Ина Північну Корею очолить молодша сестра диктатора - Кім Йо Чжон.

Також Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю.

 

 

 

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