КНДР пригрозила Південній Кореї ввести війська і підірвала міжкорейський офіс зв'язку

Після того, як КНДР заявила про повне закінчення відносин з Південною Кореєю, між двома країнами назріває найбільший конфлікт, який може перерости у військовий і призвести до радикальних дій. Так, Північна Корея підірвала міжкорейське відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон. Обидві країни привели свої війська в підвищену боєготовність. Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляє відомство, вибух стався через кілька днів після того, як сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон, заявила про "трагічне повне руйнування спільного офісу зв'язку Північ-Південь".

Після вибуху будівлі південнокорейські військові посилили спостереження і готовність до можливих зіткнень поблизу напружених прикордонних районів. До цього підвищену бойову готовність зафіксували у військах Північної Кореї.

"Наразі жодних незвичайних, конкретних військових дій з боку північнокорейських військових виявлено не було. Ми уважно стежимо за ними", – сказав співробітник Об'єднаного комітету начальників штабів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що через погане самопочуття Кім Чен Ина Північну Корею очолить молодша сестра диктатора - Кім Йо Чжон.

Також Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю.