Лукашенко, получив от Зеленского вышиванку, отправил ему ответный подарок

После того, как 21 мая Президент Владимир Зеленский по случаю Дня вышиванки отправил в подарок мировым лидерам традиционные украинские вышитые сорочки, Президент Беларуси Александр Лукашенко передал ему и первой леди Елене Зеленской во вторник белорусские вышиванки в качестве ответного подарка.

Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине, передают Українськi Новини.

"16 июня 2020 года состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой... Во время встречи с И. Жовквой для Президента Украины В. Зеленского и его жены Елены переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от Президента Республики Беларусь А. Лукашенко", - сказано в нем.

В прилагаемом к подарку сообщении Лукашенко отметил, что "белорусская вышитая кашуля подчеркивает и особенность, и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта рубашка стала оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами.

Посол также передал Зеленскому приглашение от Лукашенко посетить Беларусь в 2020 году и принять участие в 3-м Форуме регионов в октябре в Гродно.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщали Українськi Новини, из-за фото Зеленских в вышиванках Etnodim попал в скандал.

Ранее стало известно, кто и какие подарки дарил Зеленскому в 2019. Например, среди них был сборник от британской секретной разведслужбы MИ-6 и покемон от самого богатого человека в Китае.

Зато прошлым летом Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасным.