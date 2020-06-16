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16 червня 2020, вівторок, 15:57 8
Президент 2020-06-16T16:16:14+03:00
Українські Новини
Лукашенко, отримавши від Зеленського вишиванку, відправив йому подарунок

Лукашенко, отримавши від Зеленського вишиванку, відправив йому подарунок

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Олександр Лукашенко, Подарунок, Вишиванки
Володимир і Олена Зеленские подарували світовим лідерам українські вишиванки. Фото: president.gov.ua
Володимир і Олена Зеленские подарували світовим лідерам українські вишиванки. Фото: president.gov.ua

Президент Білорусі Олександр Лукашенко передав президенту Володимиру Зеленському і першій леді Олені Зеленській у вівторок білоруські вишиванки як подарунок-відповідь після того, як 21 травня Зеленський з нагоди Дня вишиванки відправив у подарунок світовим лідерам традиційні українські вишиті сорочки.

Про це йдеться в повідомленні посольства Білорусі в Україні, передають Українські Новини.

"16 червня 2020 року відбулась зустріч посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою... Під час зустрічі з В. Жовквою для Президента України В. Зеленського та його дружини Олени передані білоруські вишиванки як подарунок від президента Республіки Білорусь О. Лукашенка", - сказано в ньому.

В доданому до подарунка повідомленні Лукашенко зазначив, що "білоруська вишита кашуля підкреслює і особливість, і близькість наших народів", а також побажав, щоб ця сорочка стала оберегом і знаком глибокої дружби між білорусами і українцями.

Посол також передав Зеленському запрошення від Лукашенка відвідати Білорусь у 2020 році та взяти участь у 3-му Форумі регіонів у жовтні в Гродно.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, хто і які подарунки дарував Зеленському в 2019. Наприклад, серед них був збірник від британської секретної служби розвідки МІ-6 і покемон від найбагатшої людини в Китаї.

Зате минулого літа Зеленський відмовився прийняти в подарунок свій гіпсовий бюст, назвавши його жахливим.

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