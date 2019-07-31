"Это ужас": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете.

Презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съемочная группа телеканала "1+1" в ходе визита Президента в Черкассы, передают Українськi Новини.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - сказал он.

Зеленский также призвал больше такого не делать.

(на видео с 15:20)

Бюсты Зеленского со скульптурного гипса высотой 23 сантиметра и весом 2,5 кг изготавливает и продает за 2 тыс. гривен 23-летняя винничанка.

Как сообщали Українськi Новини, ранее харьковчанка сделала себе татуировку с Зеленским и котятами.

В свою очередь сам Зеленский просил не вешать его портреты в кабинетах чиновников.

В свое время Порошенко дарили его портреты из камня, путеводитель по Крыму, шерстянные носки и множество других презентов.