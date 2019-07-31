"Это ужас": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете.\r\nПрезентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съемочная группа телеканала "1+1" в ходе визита Президента в Черкассы, передают Українськi Новини.\r\n"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - сказал он.\r\nЗеленский также призвал больше такого не делать.\r\n(на видео с 15:20)\r\n\r\nБюсты Зеленского со скульптурного гипса высотой 23 сантиметра и весом 2,5 кг изготавливает и продает за 2 тыс. гривен 23-летняя винничанка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее харьковчанка сделала себе татуировку с Зеленским и котятами.\r\nВ свою очередь сам Зеленский просил не вешать его портреты в кабинетах чиновников.\r\nВ свое время Порошенко дарили его портреты из камня, путеводитель по Крыму, шерстянные носки и множество других презентов.