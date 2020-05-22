Украинский бренд "Етнодим" попал в скандал после того, как опубликовал фото Зеленских в своих вышиванках

Всемирный День вышиванки президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой Зеленской отметили в вышиванках от украинского бренда Etnodim. После публикации фотографии главы государства и первой леди Украины в традицонной одежде от украинского бренда, фолловеры и пользователи социальных сетей раскритиковали бренд за то, что тот продал вышиванки Зеленским.

Публикация в миг набрала множество комментариев. Большинство пользователей считают, что таким путем бренд заработал для себя "черный пиар".

"О, теперь точно знаю, где не буду покупать вышиванок… Напишите еще, что потенциальными клиентами могут быть Бужанский, Дубинский, Брагарь, Портнов, например…", — прокоментировал пост журналист Виталий Гайдукевич.

Фотография Зеленского на странице Etnodim набрала более 400 репостов с различными комментраиями и мнениями. В частности, одни из пользователей поддержали бренд, другие - продолжали высказывать критику.

"Гениальные причинно-следственные связи журналиста с многолетним стажем. Интеллектуальная элита, которую мы заслужили. ETNODIM у вас крутой выбор стильных вышиванок — кто бы их не носил — законно избранный президент страны, или какой-то актер, который мне не нравится. Так держать! Спасибо за честный и эффективный бизнес! Не обращайте внимания на хейтерство людей, которые из-за полученных травм не способны отличить свои политические предпочтения от оценки производимого продукта", — ответил Гайдукевичу телеведущий Егор Гордеев.

"Ребят, специально пришла поддержать ваш бренд. Зеленский — точно не мой президент, но нужно уметь разделять зёрна от плевел. Етнодим — отличные вышиванки по доступной цене, что сделало этническую одежду высокого качества доступной массам. Жаль, что эти массы так разочарованы нынешним преЗедентом, что набросились на бренд как будто его представители оказались расово нетерпимыми, одобряющими домашнее насилие и пропагандирующими бодишейминг", - написала одна из пользователей.

Через определенное время Етнодим опубликовал новый пост дизайнерского сарафана, однако и в нем подписчики нашли изъян, назвав это пропагандой российской культуры.

Комментарий Svetlana Koronova. Скриншот: facebook.com/etnodim

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