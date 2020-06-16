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16 июня 2020, вторник, 15:56 103
Общество 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о граде и ливнях

Спасатели предупредили украинцев о граде и ливнях

Ольга Фандорина
Шторм, Ливень, Спасатели, Град, ГосЧС
Град
Град

В среду, 17 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и шквальном ветре. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Завтра в Украине ожидаются грозы. Днем в отдельных районах, кроме крайнего востока, прогнозируются град и шквальный ветер 15-20 м/с.

В западных областях местами ожидается значительный дождь.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 14-15 июня ожидаются грозы, а в Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях пройдут значительные дожди, из-за которых ушло под воду село

Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках. Больше всего уровень воды поднимется в реках бассейнов Прута и Сирета.

Также и вчера на Западе Украины объявили штормовое предупреждение: будут ливни и шквальный ветер

Сообщалось, что в Ровенской области выпал град размером с куриное яйцо и побил растения.

Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. В августе дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров. 

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