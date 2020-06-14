Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

После ливней со шквальным втором, которые обесточили больше 300 населенных пунктов в Украине, синоптики предупредили о повышении уровня воды в украинских реках на 0,5-1,5 метра, а местами – до 2 метров.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего уровень воды поднимется в реках бассейнов Прута и Сирета.

"По данным Укргидрометцентра, 14 - 15 июня, в связи с восстановлением значительных осадков, в реках бассейнов Прута и Сирета ожидается формирование очередной волны дождевого паводка с подъемами уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2,0 м над уровнями на 08 час 14 июня", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 14 июня в Киеве переменная облачность, днем и вечером кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

Тем временем, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине - ожидается и аномальная жара, и природные катаклизмы.

Однако во время всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.