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11 июня 2020, четверг, 11:06 1284
Происшествия 2020-06-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Ровенской области выпал град размером с куриное яйцо и побил растения

В Ровенской области выпал град размером с куриное яйцо и побил растения

Ольга Фандорина
Непогода, Ровенская область, Град, Гроза, Огромный град

В Ровенской области, где вчера бушевали грозы, выпал град величиной с куриное яйцо. Об этом сообщается странице Типове Рівне в Facebook, где опубликованы также фото и видео огромного града, побившего растения в области.

"Пока в Ровно гремит, возле Острога выпал вот такой град", - подписано видео, на котором показывают град большого размера.

Крупный град побил будущий урожай и цветы. Град выпал в Переделах, Оженине, Могилянах и Остроге.

На фото также показан град в сравнении с куриным яйцом.

Новая фотозона в Ровно также не выдержала ночной грозы с градом.

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Украине будет жара до +35, местами дожди и шквалы. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. 

Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Тем временем глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче. 

Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. В августе дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров. 

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