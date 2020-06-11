В Ровенской области выпал град размером с куриное яйцо и побил растения

В Ровенской области, где вчера бушевали грозы, выпал град величиной с куриное яйцо. Об этом сообщается странице Типове Рівне в Facebook, где опубликованы также фото и видео огромного града, побившего растения в области. "Пока в Ровно гремит, возле Острога выпал вот такой град", - подписано видео, на котором показывают град большого размера. Крупный град побил будущий урожай и цветы. Град выпал в Переделах, Оженине, Могилянах и Остроге. На фото также показан град в сравнении с куриным яйцом. Новая фотозона в Ровно также не выдержала ночной грозы с градом. Как сообщали Українські Новини, в четверг в Украине будет жара до +35, местами дожди и шквалы. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Тем временем глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче. Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. В августе дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров.