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  • На Западе Украины объявили штормовое предупреждение: будут ливни и шквальный ветер
15 июня 2020, понедельник, 08:30 331
Политика 2020-06-15T10:15:02+03:00
Українські Новини
На Западе Украины объявили штормовое предупреждение: будут ливни и шквальный ветер

На Западе Украины объявили штормовое предупреждение: будут ливни и шквальный ветер

Ольга Фандорина
Западная Украина, Погода, Дожди, Штормовое предупреждение, Ливни, Прогноз погоды
Шторм. Фото: pixabay
Шторм. Фото: pixabay

В Украине 15 июня ожидаются грозы с дождями, в Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях дожди будут сильными. Спасатели предупреждают, что в стране ожидают II уровень опасности. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы ГосЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 14-15 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. 

Ночью 15 июня в Закарпатской и Тернопольской областях значительные дожди, в Ивано-Франковской области сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Тем временем 15 июня на западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь.

Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках. Больше всего уровень воды поднимется в реках бассейнов Прута и Сирета.

Тем временем 15 июня на западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер восточный.

Холодный дождевой фронт остудит жару. Синоптик предупредила о непростой погоде в ближайшее время.

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