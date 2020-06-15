На Западе Украины объявили штормовое предупреждение: будут ливни и шквальный ветер

В Украине 15 июня ожидаются грозы с дождями, в Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях дожди будут сильными. Спасатели предупреждают, что в стране ожидают II уровень опасности. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы ГосЧС. "По данным Укргидрометцентра, 14-15 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м\/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. Ночью 15 июня в Закарпатской и Тернопольской областях значительные дожди, в Ивано-Франковской области сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Тем временем 15 июня на западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках. Больше всего уровень воды поднимется в реках бассейнов Прута и Сирета. Тем временем 15 июня на западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер восточный. Холодный дождевой фронт остудит жару. Синоптик предупредила о непростой погоде в ближайшее время.