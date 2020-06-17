Луцкий замок, Шацкие озера и музей Леси Украинки. Лучшие места для туризма в Волынской области

С наступлением лета все больше украинцев задумываются об отдыхе, даже несмотря на карантин и нестабильную эпидситуацию в стране. Хоть Украина и возобновила авиасообщение с рядом стран, более безопасным вариантом уикенда и отпуска многие считают внутренний туризм. Українські Новини уже писали о том, как интересно отдохнуть в Сумской области и также расскажут, какие места стоит посетить на Волыни.

Шацкий национальный природный парк

Шацкий национальный природный парк находится в селе Свитязь Волынской области. Он входит в список биосферных заповедников ЮНЕСКО и поразит своей красотой и неизведанными лесными тропинками каждого туриста, который посетит парк. В состав Шацкого заповедника входят более 30 озер, общая площадь которых составляет около 70 кв.м. Крупнейшими из этой группы озер являются Свитязь, Пулемецкое, Люцимер, Крымное. Также между озерами расположены леса и болота, на которых туристам может посчастливиться встретить редких птиц.

Шацкие озера. Фото: Википедия

Луцкий замок князя Любарта

Луцкий замок князя Любарта можно назвать самой известной достопримечательностью Волынской области. Верхний замок был расположен на вершине холма еще во времена Рюриковичей. А в нынешнем виде типичного европейского средневекового феодального замка был сооружен в 1340-85 годах литовско-русским князем Любартом. Луцкий замок стал резиденцией волынских князей, а на некоторое время столицей Галицко-Волынского государства.

Луцкий замок князя Любарта. Фото: trаvel-diary

Музей Леси Украинки

Литературно-мемориальный музей выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки находится на территории усадьбы семьи Косачей (настоящая фамилия поэтессы) под Ковелем. Здесь Лариса Косач провела свои детские и юношеские годы, с 1882 по 1897 годы. Более того, именно в Ковеле Леся Украинка начала свой творческий путь, написала около 80 произведений: "Ландыш", "Сафо", "Русалка", "Певец", "Узник" и др.

На территории сохранился "Белый дом" с солярием на крыше веранды, построенный специально для Леси отцом, а также "Серый дом" самого отца.

Музей Леси Украинки. Фото: Википедия

Родовой замок князей Радзивиллов

Родовой замок князей Радзивиллов расположен в поселке городского типа Олык, был построен Николаем Радзивиллом "Черным" в 1558 году. С 1591 по 1648 годы Олыкский замок выдержал множество осад, однако был захвачен только один раз — шведами в 1702 году.

Последним владельцем замка в Олыке был Януш Радзивилл, арестованный в 1939 году и проведший несколько лет в сталинских лагерях. С советских времен на территории замка располагается областная психиатрическая больница.

Замок князей Радзивиллов. Фото: ua.igotowоrld

Костел Петра и Павла в Олыке

Костел Петра и Павла расположен также в пгт Олык, он является одним из древнейших католических храмов Волыни. Костел был построен в 1450 году Литовским гетманом Петром Белым. Также он был реконструирован в 1612 году и использовался как часовня.

Костел Петра и Павла. Фото: ua.igotowоrld

Как сообщали Українські Новини, во время летнего отпуска можно посетить старинные крепости и насладиться необычайной красотой природы в Хмельницкой области.

Также среди популярных туристических маршрутов – Черниговская область, где сохранились старинные исторические объекты от Киевской Руси до Гетьманщины.