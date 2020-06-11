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11 июня 2020, четверг, 06:00 244
Жизнь 2020-06-11T06:00:01+03:00
Українські Новини
Старинные усадьбы и уникальное озеро. ТОП-5 мест для туризма в Сумской области

Старинные усадьбы и уникальное озеро. ТОП-5 мест для туризма в Сумской области

Анна Рудык
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Дворец Лещинских. Фото: tripadvisоr.ru
Дворец Лещинских. Фото: tripadvisоr.ru

Летом 2020 года внутренний туризм для украинцев станет альтернативой заграничным поездкам, поскольку коронавирус и карантин внесли свои коррективы в планы практически всех людей мира. Однако в Украине существует также немало мест, на которые стоит обратить свое внимание. Українські Новини уже рассказывали о том, где отдохнуть в Кировоградской области, и также собрали информацию о том, где можно провести отпуск в Сумской области. 

Трех-Анастасиевский кафедральный собор

Трех-Анастасиевский кафедральный собор находится в городе Глухов (улица Спасская, 2). Этот старинный храм трех святых Анастасий был основан в  XVIII веке гетманом Иваном Скоропадским в качестве домовой церкви на территории гетманской усадьбы, назван в честь его жены Анастасии. В XIV веке собор был возрожден на средства семьи Терещенко, также он стал их родовой усыпальницей. В формах Трех-Анастасиевского собора можно найти схожие черты с Владимирским собором в Киеве, который также строился при участии семьи Терещенко. Собор расписан по эскизам выдающегося художника Виктора Васнецова, выполняли роспись также знаменитые художники Сведомские, Пимоненко, Верещагин, Журавлев, они же занимались оформлением Владимирского собора. Кроме того, в соборе сохранился иконостас из белого мрамора.

В 2003 году в подвале собора был обнаружен фамильный склеп семьи Терещенко, где похоронен Артемий Терещенко, его жена Евфросиния, их сыновья Федор и Никола.

Трех-Анастасиевский кафедральный собор. Фото: Oleksiy Sivak/GoogleТрех-Анастасиевский кафедральный собор. Фото: Oleksiy Sivak/Google

Дворец Лещинских

Дворец Лещинских расположен в поселке Кияница (улица Лесная, 1). Данный дворец был построен в 1890 году купеческой семьей Лещинских, которые получили Кияницу в наследство от Ивана Харитоненко. Дворец является неоренессансным и его называют одной из жемчужин усадебного строительства Слобожанщины. Это место идеально подойдет как для посещения во время романтической поездки, так и для прогулки с семьей.

Кроме того, на территории сохранился небольшой флигель. В советские времена на территории усадьбы размещалась база отдыха "Кияница".

Дворец Лещинских. Фото: tripadvisоr.ruДворец Лещинских. Фото: tripadvisоr.ru

Озеро "Шелеховское"

Данное озеро с древней историей стоит посетить каждому туристу, который попадет в Сумскую область. Оно расположено вблизи села Межирич Лебединского района (15 км от райцентра). Так, по расчетам ученых, озеро образовалось еще во времена ледникового периода. Громадные сдвиги горы загородили дорогу талым водам и создали ледяную водную преграду площадью в 7 гектаров.

Также озеро известно и отличается от остальных своими холодными водами. Северная сторона озера имеет название Гузир, где водятся щуки, окуни, лини. А в южной стороне преобладает красный карась и вьюн. Кроме того, здесь водится много речных раков.

Стоит отметить, что живописность озера оценит любой турист, ведь оно является достопримечательностью природы общегосударственного значения.

Озеро Озеро "Шелеховское". Фото: wikipedia

Дом Терещенко

Дом самых знаменитых украинских сахарозаводчиков и меценатов - семьи Терещенко, находится в городе Глухов (улица Терещенко, 45). Данное строение является старейшим сохранившимся сооружением архитектурного наследия рода Терещенко. В интерьере дома частично до сих пор сохранились элементы первоначального декора: лепнины потолков, резных дверей, кафельных печей, лестница на второй этаж, которая была выполнена по особой технике декоративного литья.

На данный момент здесь располагается Исследовательская станция лубяных культур (Институт лубяных культур), где недавно был создан сорт конопли, не содержащий наркотических веществ.

Дом Терещенко. Фото: nz-hlukhiv.com.uаДом Терещенко. Фото: nz-hlukhiv.com.uа

Круглый двор

Круглый двор находится в Тростянце, был построен в 1749 году. Его изначально планировали построить как оборонное сооружение для защиты от татар. Сооружение большое по размеру (60 метров в длину и 40 метров в ширину), почти овальное, являет собой крепость с глухими высокими стенами и четырьмя круглыми башнями по периметру.

А в XІX веке владельцем усадьбы стал князь Голицын, он приспособил ее под летний театр: двор стал сценой, а в башнях разместили крепостных актеров. Места для зрителей обустроили вдоль стен.

Также к "Круглому двору" примыкает парк с дворцом Голицына, дендрарием, озерами и деревянными скульптурами.

Круглый двор. Фото: ВикипедияКруглый двор. Фото: Википедия

Как сообщали Українські Новини, во время летнего отпуска можно посетить старинные крепости и насладиться необычайной красотой природы в Хмельницкой области.

Среди популярных туристических маршрутов – Черниговская область, где сохранились старинные исторические объекты от Киевской Руси до Гетьманщины.

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