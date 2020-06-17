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  • Луцький замок, Шацькі озера і музей Лесі Українки. Цікаві місця для туризму у Волинській області
17 червня 2020, середа, 06:00 4
Туризм 2020-06-17T06:15:02+03:00
Українські Новини
Луцький замок, Шацькі озера і музей Лесі Українки. Цікаві місця для туризму у Волинській області

Луцький замок, Шацькі озера і музей Лесі Українки. Цікаві місця для туризму у Волинській області

Анна Рудык
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Замок князів Радзивілів. Фото: ua.igotowоrld
Замок князів Радзивілів. Фото: ua.igotowоrld

В Україні настала пора відпусток, і хоч авіасполучення з низкою країн і почали відновлювати, більш безпечним варіантом відпустки чи вихідних є внутрішній туризм.

Одним з найцікавіших регіонів для туризму в Україні влітку є Волинь. 

Шацький національний природний парк

Шацький національний природний парк знаходиться в селі Світязь Волинської області. Він входить до списку біосферних заповідників ЮНЕСКО і вразить своєю красою і лісовими незвіданими стежками кожного туриста, який відвідає парк. До складу Шацького заповідника входять понад 30 озер, загальна площа яких становить близько 70 кв. м. Найбільшими з цієї групи озер є Світязь, Пулемецьке, Люцимер, Кримне. Також між озерами розташовані ліси і болота, на яких туристам може пощастити зустріти рідкісних птахів.

Шацькі озера. Фото: ВікіпедіяШацькі озера. Фото: Вікіпедія

Луцький замок князя Любарта

Луцький замок князя Любарта можна назвати визначною пам'яткою Волинської області. Верхній замок був розташований на вершині пагорба ще у часи Рюриковичів. А в нинішньому вигляді типового європейського середньовічного феодального замку був споруджений в 1340-85 роках литовсько-руським князем Любартом. Луцький замок став резиденцією волинських князів, а на деякий час столицею Галицько-Волинської держави.

Замок князя Любарта. Фото: trаvel-diaryЛуцький замок князя Любарта. Фото: trаvel-diary

Музей Лесі Українки

Літературно-меморіальний музей видатної української поетеси Лесі Українки знаходиться на території садиби родини Косачів (справжнє прізвище поетеси) під Ковелем. Тут Лариса Косач провела свої дитячі та юнацькі роки, з 1882 по 1897 роки. Більш того, саме в Ковелі Леся Українка почала свій творчий шлях, написала близько 80 творів: "Конвалія", "Сафо", "Русалка", "Співак", "В'язень" та інші.

На території зберігся "Білий дім" з солярієм на даху веранди, побудований спеціально для Лесі Українки батьком, а також "Сірий будинок" самого батька.

Музей Лесі Українки. Фото: ВікіпедіяМузей Лесі Українки. Фото: Вікіпедія

Родовий замок князів Радзивілів

Родовий замок князів Радзивілів розташований у селищі міського типу Олика, був побудований Миколою Радзивіллом "Чорним" в 1558 році. З 1591 по 1648 роки Олицький замок витримав багато облог, однак був захоплений тільки один раз — шведами в 1702 році.

Останнім власником замку в Олиці був Януш Радзивілл, заарештований в 1939 році і провів кілька років у сталінських таборах. З радянських часів на території замку розташовується обласна психіатрична лікарня.

Замок Радзивіллів. Фото: ua.igotowоrldЗамок князів Радзивілів. Фото: ua.igotowоrld

Костел Петра і Павла в Олиці

Костел Петра і Павла розташований також в смт Олика, він є одним з найдавніших католицьких храмів Волині. Костел був побудований в 1450 році Литовським гетьманом Петром Білим. Також він був реконструйований в 1612 році і використовувався як каплиця.

Костел Петра і Павла. Фото: ua.igotowоrldКостел Петра і Павла. Фото: ua.igotowоrld

Як повідомляли Українські Новини, під час літньої відпустки можна відвідати цікаві місця Сумської області, а також старовинні фортеці і насолодитися надзвичайною красою природи в Хмельницькій області.

Також серед популярних туристичних маршрутів – Чернівецька область, де збереглися старовинні історичні об'єкти від Київської Русі до Гетьманщини.

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