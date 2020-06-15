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15 июня 2020, понедельник, 06:45 876
Транспорт 2020-06-15T07:15:01+03:00
Українські Новини
Возобновление авиасообщения. В какие страны можно полететь уже с понедельника

Возобновление авиасообщения. В какие страны можно полететь уже с понедельника

Надежда Комендантова
авиарейсы, Возобновление полетов, Открытие авиарейса, ослабление карантина
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты, 15 июня в рамках ослабления карантина будут возобновлены и международные авиарейсы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

С 15 июня украинцев готовы принять:

  • Албания, США - без ограничений на границе;
  • Великобритания - с соблюдением карантина 14 дней;
  • Турция - без ограничений на границе и тестированием по прибытию.

С 27 июня:

  • Тунис - с тестированием по прибытию;

Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

  • Кипр;
  • Черногория;
  • Грузия;
  • Греция.

Кроме того, въезд разрешен иностранцам, в чьих странах нет значительного распространения коронавируса. Также эти иностранцы должны были находиться на территории своих государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение.

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

Кроме того, как свидетельствуют данные онлайн-табло в "Борисполе", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена осуществить рейсы в Кишинев (Молдова, вылет в 08:00), в Остенде (Бельгия, 08:50), в Амстердам (Нидерланды, 14:00,) и Вильнюс (Литва, 16:30).

В Минск (Беларусь) в 10:10 отправятся самолеты авиакомпании Belavia и Etihad Airways, а также в 20:05 еще раз Belavia.

Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия, вылет в 13:30), Flydubai - в Дубай (ОАЭ, 15:10), Israir - в Тель-Авив (Израиль, 16:10).

В Амстердам в 14:00 отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines.

Кроме того, в этот день запланированы внутренние рейсы компании Wind Rose в Одессу (10:10, 20:15), Днипро (10:05) и Харьков (20:55).

Все рейсы будут обслуживаться в терминале D.

В то же время 15 июня ожидается прибытие 3 рейсов из Амстердама, 3 рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива, 2 из Днипра и Одессы.

Киевский аэропорт им. Сикорского намерен обслужить 3 рейса 15 июня

Кроме того, по информации на онлайн-табло, международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского намерен обслужить 3 рейса 15 июня, из них один международный и два внутренних.

Ожидается рейс авиакомпании "Мотор Сич" из Киева в Запорожье в 20:00.

Принять в понедельник аэропорт планирует рейсы из Запорожья "Мотор Сичи" в 08:50 и из Минска авиакомпании Belavia в 23:40.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины провел мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

Тем временем, в Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты.

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