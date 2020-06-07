Исторические объекты от Киевской Руси до Гетьманщины: что посмотреть во время отпуска в Черниговской области

В то время как зарубежные курорты для украинцев пока закрыты, летний отдых можно провести и в Украине. Старинные крепости и исторические достопримечательности можно увидеть не только в Хмельницкой области, но и в Черниговской области. Українські Новини собрали самые популярные туристические маршруты, которые можно посетить во время летнего отпуска.

Что посетить в Чернигове

Одна из древнейших памятников Чернигова – Черниговский Вал, известный также как Детинец. Во времена Киевской Руси на его месте был княжеский двор, где жила местная знать. Сейчас Вал – парк, с которого открывается вид на город.

История Черниговского Детинца датируется с VII века как центральный укрепленный район, расположенный на высоком холме на правом берегу Десны и отделен от внешней части города глубоким рвом. Благодаря удобному размещению, Вал застраивали культурными объектами. В течение XI-XII века построили два храма: Спасо-Преобаженский собор, который заложил сын Владимира Великого – Мстислав.

Начиная с XIII века Вал потерял свое оборонительное значение, когда город захватили татары. В то время сильно пострадали церкви и другие здания Детинца. По периметру Вал окружают 12 орудий, которые напоминают о его оборонительной роли. Согласно преданию, они были подарком черниговцам от русского царя Петра I.

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Храмы и музеи Черниговского Детинца:

Спасский собор – один из старейших храмов Украины, построенный в 1035 году. Он является уникальным из-за чрезвычайной акустики.

Борисоглебский собор, который сегодня является музеем и домом камерной и духовой музыки.

Черниговский коллегиум – здание храмового типа в стиле казацкого барокко, один из первых высших учебных заведений Украины.

Черниговский художественный музей, расположенный в здании бывшей женской гимназии.

Ильинская церковь и Антониевы пещеры – храмовый комплекс, основанный Антонием Печерским в XI веке.

На территории Черниговского Детинца также установлено несколько памятников: гетману Ивану Мазепе, Тарасу Шевченко, Александру Пушкину, монумент "Борцам за свободу и независимость Украины".

Туристические объекты в Чернигове. Фото: drymba.com

Дом полковой канцелярии (дом Мазепы)

Дом Ивана Мазепы – памятник архитектуры казацкого барокко, построенный в конце 1690 года. По легенде, украинский гетман прятал здесь свою любимую Матрену Кочубей. Первым хозяином был Яков Лизогуб. После его смерти, вдова продала дом Ивану Мазепе. С XVIII века здесь расположилась полковая канцелярия Черниговского казацкого полка. Позже сюда перенесли архив. Долгое время здание не использовались, и оно немного разрушилось.

Дом построен из белого кирпича. Состоит с двух этажей и подвального помещения. В XVIII веке было сделано несколько пристроек. Одна из них – тамбур с фасадной стороны дома. Он был украшен фигурным фронтоном. Еще один тамбур открывал доступ в подвал непосредственно со двора. Согласно легендам, в огромных подвалах дома Иван Мазепа спрятал бочки с золотом.

Дом полковой канцелярии. Фото: md-ukraine.com

Курган "Черная могила"

Курган в Чернигове считается одним из самых загадочных курганов региона. Он имеет высоту около 10 метров, в окружности – 125 метров. В давние времена был окружен глубоким рвом. Впервые курган датируется в летописи в 1147 году.

Во время раскопок в кургане обнаружили захоронение трех человек, которых кремировали. По легенде, в Черной могиле покоится прах основателя города князя Черного. Также во время раскопок нашли бронзовую фигурку скандинавского бога, вероятно, Тора. Можно предположить, что в кургане похоронен князь, который в древние времена был также жрецом.

Также в кургане нашли византийские монеты 945-959 лет. Это свидетельствует о том, что курган был насыпан во второй половине X века. Город возник гораздо раньше, а в X веке уже был центром Чернигово-Северской земли. Также курган является единственным княжеским захоронением в Восточной Европе, которое сохранилось до наших дней.

Курган "Черная могила". Фото: zruchno.travel

"Гетманская столица" в Батурине

В Черниговской области в Батурине стоит посетить популярный туристический объект – заповедник "Гетманская столица". В заповеднике есть памятники истории, архитектуры, культуры, археологии и природы.

Архитектурно-мемориальный комплекс "Цитадель Батуринской крепости"

Комплекс воссоздали в 2008 году, иллюстрирующий вид наиболее укрепленной части городской крепости 1669-1708 годов. Цитадель состоит из деревянных оборонительных стен, сторожевых башен, церкви, дома и казны гетмана, и ряда других экспонатов. Деревянная церковь Воскресения Господня, фактически является усыпальницей героев Батуринской обороны 1708 года. С подвального помещения церкви идет подземный ход, воспроизведен на аутентичном месте.

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Дворец последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского

Комплекс реставрировали в 2003-2008 годах. Его построил английский архитектор Чарльз Камерон. Это единственный сохранившийся на территории нашего государства дворец Гетмана Украины. Интерьеры второго этажа, восстановленные по аналогам сохранившихся работ архитектора. Во дворце сохранены оригинальные вещи, принадлежавшие самому гетману Разумовскому. В частности, это палаш (довгоклинковое оружие), лейб-компанейский XVIII века и Универсал гетмана Разумовского о назначении сотником Переволочанского Стефана Лукомского от 9 октября 1763.

Дворец Кирилла Разумовского. Фото: lookmytrips.com

Православный женский Николо-Крупицкий монастырь

Вблизи Батурина в селе Осич можно посетить православный женский Николо-Крупицкий монастырь. История монастыря достигает домонгольского периода, расцвета обитель достигла во времена, когда Батурин был гетманской столицей. В храме есть исцеляющая икона Святого Николая Чудотворца.

Дом Генерального суда Левобережной Украины

Также можно посетить дом Генерального суда Левобережной Украины. Яркий образец архитектуры второй половины XVII века. В нем размещена экспозиция об истории судопроизводства Украины, семьи Кочубеев, романтическое и трагической любви юной Матрены Кочубей и гетмана Ивана Мазепы.

Собор Рождества Богородицы

В селе Козелец расположен Собор Рождества Богородицы. Построенный в 1752-1763 годах по заказу графини Натальи Разумовской в знак благодарности Богу за счастливую судьбу сыновей. Собор является украинским девятикамерным храмом, в основу которого положен ровноветковый греческий крест с дополнительными помещениями между концами креста, напоминает структуру деревянных срубных храмов.

Собор Рождества Богородицы. Фото: stejka.com

Дом полковой канцелярии

Также в поселке можно посетить Дом полковой канцелярии. Это памятник гражданской архитектуры XVIII в. – одно из двух сохранившихся административных зданий канцелярий казачьих полков. Здание построили в 1756-1765 годах по заказу полковника Киевского казацкого полка Ефима Дарагана по проекту и под руководством архитектора Квасова. В 1765-1781 годах здесь размещалась канцелярия Киевского казацкого полка, а после отмены полкового устройства в 1781 году – Козелецкий магистрат.

Триумфальная арка

Триумфальная арка в Новгороде-Северском. Ее построили в честь приезда в 1787 году императрицы Екатерины II в. Сначала планировали построить деревянную Триумфальную арку. Однако денег хватило только на строительство каменных ворот. 22 января 1787 Екатерина II прибыла в Новгород-Северского и была поражена таким торжественным приемом и в благодарность выделила средства на восстановление Спасо-Преображенского собора.

Дворец Галаганов

В Сребнянском районе селе Сокиринцы сохранилось родовое гнездо известного казацко-старшинского рода Галаганов. Дворец построили в 1823-1829 годах по приказу Прилуцкого полковника Павла Галагана. Величественный каменный дворец в стиле ампир на 60 комнат служил как развлекательная резиденция. Имение было одним из самых богатых и красивых своего времени. В комплексе также были колокольня, две церкви, служебные флигели, многочисленные хозяйственные постройки и конюшни, оранжерея с теплицами.

Дворец Галаганов. Фото: ua.igotoworld.com

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