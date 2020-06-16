Ермак обязал сотрудников Офиса Президента общаться со СМИ исключительно по согласованию с пресс-службой

Не только в Офисе Президента хотят ограничить общение Зеленского с прессой 20-25 журналистами, но и руководитель ОПУ Андрей Ермак обязал своих подчиненных информировать СМИ о деятельности Президента Владимира Зеленского или Офиса исключительно по согласованию с директоратом по вопросам информационной политики.

Об этом говорится в его распоряжении, текстом которого располагают Українськi Новини.

"Установить, что информирование СМИ относительно официальной позиции Президента Украины по политическим, социально-экономическим, международным и другим вопросам развития государства, а также относительно деятельности Офиса Президента Украины осуществляется сотрудниками Офиса Президента Украины исключительно после согласования с директоратом по вопросам информационной политики", - сказано в нем.

Такое распоряжение Ермак подписал 15 мая и решил контролировать лично.

Директорат по информполитике в Офисе возглавляет Ирина Победоносцева.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Зеленский общался со СМИ 14 часов. Тогда Зеленский побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

По случаю года президентства Зеленский провел пресс-конференцию, но уже намного быстрее.