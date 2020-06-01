У Зеленского хотят ограничить освещение работы президента 20-25 журналистами

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко выступает за создание пула из 20-25 журналистов для освещения деятельности президента Владимира Зеленского, который уже год на своем посту.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести", передают Українськi Новини.

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше — так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от остальных СМИ — мы точно так же с ними работаем, отвечая на запросы, отправляя к ним главу Офиса или его заместителей", - сказал он.

Тимошенко добавил, что пока это только идея, и он хотел бы услышать реакцию журналистского сообщества.

"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с Президентом, самоутверждения, светские беседы", - сказал он.

Тимошенко также выступил за разработку механизма привлечения СМИ к ответственности за распространение фейков.

"Нужно придумать механизм. У СМИ должна быть ответственность за распространение фейков. Не такая, как сейчас: дескать, идите, подавайте в суд, посудимся год, и мы вам выплатим 10 или 50 тыс. гривен компенсации", - сказал замруководителя Офиса.

По его словам, разработка такого механизма будет одной из задач министра культуры после его назначения.

"Законопроект ("о дезинформации") - точно не инициатива Офиса Президента. У него три или четыре различных версии, и он даже не дошел до Верховной Рады. (Экс-министр Владимир) Бородянский же всех приглашал к обсуждению и призывал: давайте все вместе придумаем, как бороться с таким количеством фейков. Но некоторые журналисты, выходя с заседаний рабочей группы, сразу писали в соцсетях, что это репрессивный механизм, что законопроект ужасен. Министерство же, наоборот, просило помощи у экспертного сообщества... Придет новый министр, и это будет одна из его задач - придумать, как это может работать без использования репрессивного аппарата", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, посвященную году со дня его инаугурации, было аккредитовано около 70 СМИ.

За 3 часа общения он успел ответить на вопросы только около 15 журналистов.

В октябре 2019 Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон.

Тогда он ответил на вопросы около 150 представителей СМИ.