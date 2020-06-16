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16 июня 2020, вторник, 12:58 51
Общество 2020-06-16T13:00:07+03:00
Українські Новини
Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин

Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин

Кира Молчанова
Ивано-Франковская область, карантин в Украине, коронавирус в Ивано-Франковске, усиление карантина
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Ивано-Франковской области, где с начала эпидемии подтвердили 1 809 случаев COVID-19, снова усилили карантинные ограничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковского городского совета, передают Українськi Новини.

"По итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили: приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие", - сказано в нем.

При этом разрешается проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м.

Как сообщали Українськi Новини, в Николаевской и Херсонской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки.

Кроме того, первую леди Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса. Она находится в изоляции, под наблюдением врачей.

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