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16 июня 2020, вторник, 11:18 497
Общество 2020-06-16T11:19:49+03:00
Українські Новини
В двух областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

В двух областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус по областям за сутки. Карта: covid19.gov.ua
Коронавирус по областям за сутки. Карта: covid19.gov.ua

В Николаевской и Херсонской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 15 июня, в то время, как 14 июня коронавирус не нашли в трех областях.

Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не зафиксировали в Николаевской области. Всего в области подтвердили 321 случай Covd-19, 216 человек выздоровели, 7 - умерли. 


Также за прошедшие сутки коронавирус не зафиксировали в Херсонской области. Всего заболевших в области - 183 человека, вылечились - 174, 3 летальных случая. 

Динамика коронавируса в регионах Украины. Карта: covid19.gov.uaДинамика коронавируса в регионах Украины. Карта: covid19.gov.ua

Динамика коронавируса в Украине. Карта: covid19.gov.uaДинамика коронавируса в Украине. Карта: covid19.gov.ua



Как сообщали Українські Новини, количество новых инфицированных коронавирусом в Украине растет второй день подряд. Всего заболевших - 32 476, количество умерших - 912. 

Кроме того, первую леди Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса. Она находится в изоляции, под наблюдением врачей.

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