В двух областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

В Николаевской и Херсонской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 15 июня, в то время, как 14 июня коронавирус не нашли в трех областях.

Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не зафиксировали в Николаевской области. Всего в области подтвердили 321 случай Covd-19, 216 человек выздоровели, 7 - умерли.



Также за прошедшие сутки коронавирус не зафиксировали в Херсонской области. Всего заболевших в области - 183 человека, вылечились - 174, 3 летальных случая.

Динамика коронавируса в регионах Украины. Карта: covid19.gov.ua

Динамика коронавируса в Украине. Карта: covid19.gov.ua





Как сообщали Українські Новини, количество новых инфицированных коронавирусом в Украине растет второй день подряд. Всего заболевших - 32 476, количество умерших - 912.



Кроме того, первую леди Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса. Она находится в изоляции, под наблюдением врачей.