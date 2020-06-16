подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 12:02 3048
Общество 2020-06-16T14:30:03+03:00
Українські Новини
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта

Ирина Николенко
Госпогранслужба, Граница с Польшей, открытие границ, ослабление карантина, КПП Шегини, Возобновление перевозок
Пункт пропуска
Пункт пропуска "Шегини". Фото: Госпогранслужба

Тем временем, как перед пешеходным пунктом пропуска "Медика" на украинско-польской границе образовались очереди, чтобы попасть на территорию Польщи, движение автотранспорта через пункт пропуска "Шегини" восстановили.  Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В ночь на 16 июня Пограничная стража Республики Польша сообщила о решении по восстановлению движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика". Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского – "Медика", – сказано в нем.

Напоминается, что Кабинет Министров принял решение о возобновлении пропуска в "Шегини" еще 20 мая.

В общем, этим решением Кабмин возобновил работу 6 пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 – со Словакией, 4 – с Венгрией, 7 – с Румынией, 46 – с Молдовой и 1 – для морского сообщения.

Согласно этому решению, Госпогранслужба готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска "Смильница – Кросценко", "Угринов – Долгобычив", "Грушев – Будомеж" и "Устилуг – Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пробел.

На данный момент на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Хребенне" и "Ягодин – Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини – Медика".

Указано, что пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини – Медика", где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска через длительные контрольные и санитарные (связанные с карантином) меры.

В связи с этим, Госпогранслужба инициирует и обеспечивает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения гражданами границы с Польшей.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая КабМин открыл пеший пункт пропуска "Шегини" на украино-польской границе в Львовской области.

Министерство инфраструктуры запустило онлайн карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечение границы.

С 15 июня возобновили работу пункты пропуска на границе с аннексированным Крымом.

Больше новостей о: Госпогранслужба Граница с Польшей открытие границ ослабление карантина КПП Шегини Возобновление перевозок

На границе с Крымом заработали пункты пропуска...
Пограничники задержали поляка, который незаконно п...
В МИД дали рекомендации украинцам, пребывающим за ...
"Укрзализниця" увеличила количество поездов в тури...
Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
В округе №208 Ляшко дал старт избирательной кампании за 2,5 месяца до ЦИКа 14:28
Правительство решило не открывать детские лагеря до 1 июля 14:28
DCH Ярославского вместе с мэрией организуют в Харькове производство трамваев 14:20
Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков 13:57 Документ
В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги 13:56
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok