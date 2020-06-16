На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта

Тем временем, как перед пешеходным пунктом пропуска "Медика" на украинско-польской границе образовались очереди, чтобы попасть на территорию Польщи, движение автотранспорта через пункт пропуска "Шегини" восстановили. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В ночь на 16 июня Пограничная стража Республики Польша сообщила о решении по восстановлению движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика". Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского – "Медика", – сказано в нем.

Напоминается, что Кабинет Министров принял решение о возобновлении пропуска в "Шегини" еще 20 мая.

В общем, этим решением Кабмин возобновил работу 6 пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 – со Словакией, 4 – с Венгрией, 7 – с Румынией, 46 – с Молдовой и 1 – для морского сообщения.

Согласно этому решению, Госпогранслужба готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска "Смильница – Кросценко", "Угринов – Долгобычив", "Грушев – Будомеж" и "Устилуг – Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пробел.

На данный момент на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Хребенне" и "Ягодин – Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини – Медика".

Указано, что пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини – Медика", где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска через длительные контрольные и санитарные (связанные с карантином) меры.

В связи с этим, Госпогранслужба инициирует и обеспечивает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения гражданами границы с Польшей.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая КабМин открыл пеший пункт пропуска "Шегини" на украино-польской границе в Львовской области.

Министерство инфраструктуры запустило онлайн карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечение границы.

С 15 июня возобновили работу пункты пропуска на границе с аннексированным Крымом.